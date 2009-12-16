Ломаченко признан лучшим боксером мира

08:46, 16 декабря 2009
Спорт
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Гаграда нашла героя

Украинский боксер Василий Ломаченко во время официальной церемонии встречи в аэропорту Борисполь. 26 августа
Украинец Василий Ломаченко - лучший боксер мира. Это признала Международная Ассоциация Любительского Бокса и прислала в Киев памятную статуэтку и грамоту.

Сегодня они нашли героя. В сентябре Олимпийский Чемпион Пекина Василий Ломаченко выиграл Чемпионат Мира в Милане и стал первым украинцем, кому это удалось в 21 год. За это ему пообещали автомобиль и сегодня заверили, что вот-вот отдадут его чемпиону. Настроение у спортсмена боевое. Уходить из любительского бокса он пока не собирается. По крайней мере до Лондонской Олимпиады 2012 года, где хочет во второй раз стать олимпийским чемпионом.

ICTV

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