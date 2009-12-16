Ломаченко признан лучшим боксером мира
08:46, 16 декабря 2009Спорт
2399
Гаграда нашла героя
|Василий Ломаченко
Сегодня они нашли героя. В сентябре Олимпийский Чемпион Пекина Василий Ломаченко выиграл Чемпионат Мира в Милане и стал первым украинцем, кому это удалось в 21 год. За это ему пообещали автомобиль и сегодня заверили, что вот-вот отдадут его чемпиону. Настроение у спортсмена боевое. Уходить из любительского бокса он пока не собирается. По крайней мере до Лондонской Олимпиады 2012 года, где хочет во второй раз стать олимпийским чемпионом.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter