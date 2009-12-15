Киевское Динамо установило собственный рекорд

Матч против симферопольской «Таврии» стал для «Динамо» юбилейным, 550-м в элитном дивизионе. Для достижения этой отметки динамовцам понадобилось чуть менее 18-ти лет – 7 марта 1992 года «Динамо» открыло для себя страницу чемпионата Украины, обыграв дома харьковский «Металлист» (2:1).

Победа над представителем столицы Крыма стала для «Динамо» уже восьмой подряд, причем в семи последних поединках наша команда забивает не менее трех мячей. Разница мячей при этом – 38:9! Благодаря победе подопечные Валерия Газзаева продлили свою беспроигрышную серию до 22-х матчей.

На счету капитана команды Артема Милевского, открывшего счет матча в Симферополе, уже 35-ть голов в элитном дивизионе. Свой первый мяч Артем провел уже в далеком сезоне 2002/2003, отличившись в матче с той же «Таврией» (правда, не в Симферополе, а в Киеве). Пожелаем Артему обновить свое достижение уже в этом сезоне.

Информационный отдел ФК «Динамо» (Киев)