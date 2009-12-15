Полякам не понравился логотип Евро-2012 (опрос)

Большинству полякам не понравился презентованный вчера логотип Чемпионата Европы по футболу 2012 года, который совместно организуют Польша и Украина.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, 42% интернет-пользователей одного из самых популярных в Польше новостийных порталов TVN24, назвали логотип «полным поражением», заметив, что на нем перепутаны цвета национального флага Польши.

На логотипе представлена красно-белая последовательность цветов, в то время как национальный флаг Польши является бело-красным.

30% пользователей портала понравился презентованный логотип. Они положительно оценили идею с использованием в нем цветка и заявили, что лучшего нельзя было и придумать.

Еще 28% участников голосования, в котором приняли участие более 9 тысяч пользователей портала, отметили, что, в действительности, важен является не логотип, а успешное проведение турнира.

Как сообщалось, логотип Евро-2012 представляет соцветие - футбольный мяч и два цветка. Левый цветок - красно-белый (цвета флага Польши), правый - желто-голубой (цвета флага Украины).