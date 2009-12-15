Шевченко хочет сыграть на Евро-2012

Форвард сборной Украины Андрей Шевченко отдал должное авторам официального логотипа Евро-2012 отметив их "прекрасную работу", а также пообещал приложить максимум усилий для популяризации чемпионата Европы во всем мире.

Капитан украинской национальной команды вместе с другими звездами спорта, политическими деятелями и многочисленными журналистами посетил презентацию официального логотипа чемпионата Европы-2012, состоявшуюся в понедельник на Михайловской площади в Киеве. По его словам, церемония и сама эмблема турнира его впечатлили. "Логотип мне очень понравился. Люди, создавшие его, прекрасно поработали", - заявил он в интервью uefa.com

32-летний Шевченко, на счету которого рекордные 43 гола в 96 матчах за сборную Украины, переживает вторую молодость после возвращения в родное киевское "Динамо". "Я до сих пор получаю удовольствие от футбола и чувствую себя в Киеве просто великолепно. Хочу выступать на высоком уровне еще несколько лет, - реагирует Андрей на вопрос о собственных шансах наконец-то принять участие в финальной стадии чемпионата Европы. - Я бы очень хотел помочь сборной Украины на Евро-2012, поэтому постараюсь тренироваться изо всех сил, чтобы соответствовать требованиям национальной команды к лету 2012 года. И не просто соответствовать, но и играть в ее составе заметную роль. Защищать честь Украины в домашнем крупном международном турнире - это моя заветная мечта".