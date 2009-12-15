После проигрыша в Кении исчезла сборная Эритреи по футболу
Сборная Эритреи по футболу исчезла после проигрыша в четвертьфинале Кубка Восточной и Центральной Африки в Найроби, подтвердили кенийские футбольные функционеры.
Один из организаторов турнира Николас Мусонье сообщил Би-би-си, что команда не приехала в эритрейскую столицу Асмэру, как было запланировано, и ее нынешнее местонахождение неизвестно.
Сообщается, что в Эритрею вернулись только тренер и военный чиновник, сопровождавший команду в поездке в Кению.
По словам Николаса Мусонье, это уже третий случай, когда эритрейская команда не возвращается на родину после турнира.
"Эритрейская федерация сделала все возможное, чтобы привезти команду на соревнования – к сожалению, у этих ребят были другие планы", - сказал он.
"Конечно же, они в Найроби – там столько эритрейцев", - добавил Мусонье.
Он сообщил, что установит все подробности произошедшего и передаст их полиции.
По данным ООН, сотни граждан Эритреи сбегают из страны каждый месяц.
Наблюдатели полагают, что виной этому репрессивное правительство страны, нищета и всеобщая воинская повинность.
Однако власти Эритреи отрицают, что граждане бегут из страны, и обвиняют ООН в искажении фактов.