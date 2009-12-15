После проигрыша в Кении исчезла сборная Эритреи по футболу

Сборная Эритреи по футболу исчезла после проигрыша в четвертьфинале Кубка Восточной и Центральной Африки в Найроби, подтвердили кенийские футбольные функционеры.

Один из организаторов турнира Николас Мусонье сообщил Би-би-си, что команда не приехала в эритрейскую столицу Асмэру, как было запланировано, и ее нынешнее местонахождение неизвестно.

Сообщается, что в Эритрею вернулись только тренер и военный чиновник, сопровождавший команду в поездке в Кению.

По словам Николаса Мусонье, это уже третий случай, когда эритрейская команда не возвращается на родину после турнира.

"Эритрейская федерация сделала все возможное, чтобы привезти команду на соревнования – к сожалению, у этих ребят были другие планы", - сказал он.

"Конечно же, они в Найроби – там столько эритрейцев", - добавил Мусонье.

Он сообщил, что установит все подробности произошедшего и передаст их полиции.

По данным ООН, сотни граждан Эритреи сбегают из страны каждый месяц.

Наблюдатели полагают, что виной этому репрессивное правительство страны, нищета и всеобщая воинская повинность.

Однако власти Эритреи отрицают, что граждане бегут из страны, и обвиняют ООН в искажении фактов.