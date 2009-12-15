Кличко запланировал бой с Валуевым

Чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC (Всемирный боксерский совет) Виталий Кличко проведет следующий бой в апреле или мае 2010 года. Кличко планирует встретиться на ринге с бывшим чемпионом мира по версии WBA (Всемирная боксерская ассоциация) россиянином Николаем Валуевым. Об этом пишет немецкое издание Bild.

Кличко 12 декабря 2009 года защитил свой титул в поединке с американцем Кевином Джонсоном. Украинец одержал уверенную победу по очкам.

Валуев в своем последнем бою уступил титул чемпиона мира англичанину Дэвиду Хэю. Этот поединок состоялся в ночь с 7 на 8 ноября.

Летом 2009 года СМИ сообщали, что Кличко-старший договорился о бое с Валуевым. Предполагалось, что этот поединок пройдет осенью 2009 года. Однако вскоре Валуев подписал контракт на бой с Хэем.

В ноябре 2009 года Виталий Кличко составил свой рейтинг боксеров-тяжеловесов. Валуева в этом рейтинге он поставил на третье место - после своего брата Владимира Кличко и узбекского боксера Руслана Чагаева.

Лента.ру