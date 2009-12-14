Футбольные матчи украинской Премьер-лиги будут транслироваться на весь мир

Футбольные матчи украинской Премьер-лиги будут транслироваться во всем мире.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщили президент объединения профессиональных футбольных клубов Украины “Премьер-лига” Виталий ДАНИЛОВ и генеральный директор компании IMG (Украина, Россия, СНГ и Балтия) Александр ВАЙНШТЕЙН.

Они информировали о заключении контракта между премьер-лигой и компанией IMG о трансляции матчей 11 украинских клубов элитного футбольного дивизиона на международном медиа-рынке. Контракт рассчитан на 2,5 года, включая сезон 2011-2012 годов.

В “пул” клубов, матчи при участии которых будет транслировать IMG, не входят пять украинских команд, в том числе “Динамо” (Киев), но в премьер-лиге убеждены, что, начиная со следующего сезона, когда завершится действие контрактов этих клубов с другими телекомпаниями, все 16 команд войдут в этот “пул”.

В соответствии с контрактом, IMG получила права на трансляцию украинских футбольных матчей во всем мире, исключением являются территории России и Украины, где Премьер-лига самостоятельно будет транслировать матчи. Кроме того, в сезоне 2010/2011 гг. IMG также будет транслировать в мировом телепространстве обзоры туров чемпионата, производством которых будет заниматься официальный телетранслятор Премьер-лиги на территории Украины телеканал “Футбол”.

В соответствии с достигнутыми договоренностями, формула сотрудничества между премьер-лигой и IMG предусматривает не только гарантированное лицензионное вознаграждение за возможность эксклюзивной реализации медиа-прав чемпионата Украины по футболу, но и дополнительные бонусные выплаты премьер-лиге со стороны IMG.

Директор по развития бизнеса IMG Media Дэн МЕРХЕМ подчеркнул, что для компании большая честь начать сотрудничество с Украиной. Он напомнил, что клиентами IMG являются ведущие футбольные лиги мира, в том числе Англии, России, Нидерландов, Дании, Бельгии.

“Мы восхищены началом нашего сотрудничества с украинской элитной лигой”, - отметил он.

Участники пресс-конференции выразили надежду, что, кроме финансовых достижений, трансляция матчей украинских футбольных клубов даст возможность популяризировать украинский футбол в мире.