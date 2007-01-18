Андрей Шевченко: я стисну зубы и останусь

Интервью и фото с Андреем Шевченко занимает целую последнюю страницу газеты Таймс.

Огромное заглавие говорит: я не шпионю в интересах Абрамовича, говорит Шевченко. Один из подзаголовков цитирует Шевченко дальше: "Я стисну зубы - я не из тех, которые отступают".

Газета пишет, что в последние дни к обвинениям в адрес Шевченко в том, что он при цене в 30 миллионов фунтов является пустой тратой денег, добавились еще и другие. Его обвиняют, что он стучит владельцу лондонского футбольного клуба Челси россиянину Роману Абрамовичу о том, что происходит в раздевалках.

Поговаривают, что он принимает участие в подковерных играх, что якобы дестабилизировал команду. И это интервью Шевченко - его раздраженная реакция на обвинения. Он называет их просто: ложь, ложь и еще раз ложь.

У Шевченко, действительно, не слишком много поводов для хорошего настроения: он принимал участие в 20 матчах, хотя ни в одном из них не сыграл до конца, но забил только 3 гола, и к тому же получил несколько травм.

Таймс пишет, что никого бы не удивило, если бы Шева плюнул и вернулся в Италию. Однако сам нападающий говорит, что хоть ему и тяжело бороться с убеждением, что он в команде только благодаря патронату владельца Челси Абрамовича, он готов остаться в Лондоне, невзирая на последние травмы.

Газета цитирует Шеву: "Мой контракт длится четыре года. Я сейчас здесь и здесь останусь. Я и в дальнейшем буду работать над тем, чтобы влиться в команду. Меня обвиняют со всех сторон, однако я буду продолжать работать. Я стисну зубы. Я не из тех, кто сдается. Я только хочу, чтобы меня не втягивали в околофутбольные дела".

Украинский футболист говорит, что у них с Романом Абрамовичем чисто деловые отношения. Он говорит: "Он президент клуба, а я игрок. Все сугубо профессионально. Я вижу Абрамовича время от времени в раздевалке, иногда на тренировке. Мы можем перекинуться парой слов, но это естественно, потому что мы оба владеем русским языком. Может, мне стоит прекратить общаться на русском - может, это наталкивает людей на неправильные выводы".

Би-би-си