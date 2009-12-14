Что Кличко сказал Джонсону во время боя

Виталий Кличко жалеет, что не сумел нокаутировать Кевина Джонсона на протяжении 12-ти раундов.

"Здесь у меня двоякие чувства. С одной стороны рад, что выиграл бой. С другой стороны, немного расстроен – что мне не удалось победить Кевина Джонсона нокаутом. С приближением даты боя словесный напор и поведение американца начало выходить за рамки приличий. Лучшим ответом на все выпады Джонсона было оставить его без чувств на помосте ринга. Увы, перевести соперника в горизонтальное положение мне не удалось", - рассказал Виталий в интервью "Блику".

"Я никогда не боксировал против оппонента с таким неудобным стилем. Очень тяжело боксировать со спортсменом, который выходит в ринг с одной задачей – просто выжить. Не победить, а просто остаться в живых. Когда соперник не идет вперед, а постоянно находится в защите, тяжело его нокаутировать".

"Плюс не забывайте и о том, что Джонсон не зря входит в десятку сильнейших боксеров мира. Не зря до боя со мной он не знал горечи поражений на профессиональном ринге. Могу сказать только одно: надеюсь, бой понравился зрителям и телезрителям. Я благодарен всем, кто держал за меня кулаки".

"Американец мне несколько раз прокричал: «Виталий, видишь, у тебя кровь, я выигрываю». Я действительно получил рассечение в четвертом раунде. Но все слова Джонсона на меня не производили абсолютно никакого впечатления".

В ходе поединка Джонсон начал показывать на свой подбородок, а Кличко в ответ показал рукой на крышу арены.

" Джонсон постоянно апеллировал к судье – дескать, я наношу какие-то неправильные удары. Затем и мне начал что-то показывать. Я в ответ только махнул рукой верх и сказал: «Ты лучше посмотри на звезды", - посоветовал Виталий.

Джонсон ведь проиграл мне однозначно – все 12 раундов. Поединок напоминал одностороннее движение. Кстати, жалко, что бой продлился только 12 раундов. Думаю, в 13-м или 14-м – я бы наверняка нокаутировал соперника. Функционально я был готов побоксировать еще. А о матче-реванше Джонсон пусть забудет навсегда” - сказал Кличко.

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