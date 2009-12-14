Шева: теперь спокойно отправимся в отпуск

Завершился 17-ый тур Чемпионата Украины по футболу, команды уходят на зимние каникулы. Нападающий киевского «Динамо», которое сохранило за собой первую строчку турнирной таблицы, Андрей Шевченко считает, что его клуб закончил сезон на оптимистической ноте. Информационный отдел «Динамо» приводит слова форварда после окончания матча с «Таврией» (3:2 в пользу бело-синих):

«Получились своеобразные «качели». Поведя в счете 2:0, мы позволили сопернику забить нам два мяча. Но потом нашли в себе силы забить третий, это было очень важно для нас. Одним словом, закончили сезон на хорошей ноте, теперь спокойно отправимся в отпуск», говорит Шевченко.

По мнению нападающего, «матч, в целом, выдался хорошим. «Таврия» неплохо играла, очень хорошо перемещалась, контратаковала, поэтому игра и получилась интересной»