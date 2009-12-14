Виталий Кличко снова бросил вызов Хэю

Украинский боксер-тяжеловес Виталий Кличко, победивший Кевина Джонсона, высоко оценил уровень своего соперника, сообщает РИА Новостисо ссылкой на Рейтер.

В минувшую субботу чемпион мира по версии WBC отстоял свой титул, победив по очкам американца, который до встречи с Кличко не потерпел ни одного поражения.

"Он очень необычный боксер, - сказал украинец по окончании поединка. - Он очень хорошо двигался, и мне было трудно попасть в цель. Я несколько разочарован, потому что предпочел бы победить нокаутом, но в то же время рад, что выиграл все 12 раундов".

Кроме того, Кличко-старший вновь заявил о готовности встретиться с британцем Дэвидом Хэем, который недавно отобрал пояс WBA у россиянина Николая Валуева.

"Я готов. И я буду рад сразиться с ним в следующем году", - сказал украинец.