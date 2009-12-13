Кличко уже пугают кубинцем (фото)

19:32, 13 декабря 2009
Спорт
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Украинцу "сватают" следующего соперника 

Одланьер Солис
Известный германский промоутер Ахмет Енер обещает, что его подопечный Одланьер Солис, представляющий Кубу, станет следующим обязательным претендентом на титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC, принадлежащий украинцу Виталию Кличко.

— Надеюсь, что Джонсон — последний ходячий мешок с песком, с которым сражался Виталий, — цитирует Енера BoxingScene. — Его следующим обязательным претендентом станет Солис. И я обещаю, что на ринге он будет пытаться не выжить, а победить Кличко. Мы постараемся организовать этот бой как можно скорее. Одланьер — единственный боксер, представляющий реальную угрозу для обоих братьев Кличко. Он нокаутировал бы и Джонсона, если бы они встретились в октябре.

Сейчас Солис занимает третью строчку рейтинга WBC, но должен автоматически подняться на вторую после пятничного поражения Олега Маскаева от доминиканца Наджи Агилеры. Изначально совет запланировал поединок между россиянином и американцем Остином за звание обязательного претендента на титул. Теперь Енер хочет, чтобы Остин встретился с его подопечным.

Sportbox.ru

 

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