Динамо с трудом обыгрывает Таврию

17:53, 13 декабря 2009
Спорт
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Результаты 17-го тура

Завершились воскресные матчи 17-го тура Чемпионата Украины по футболу.

Таврия - Динамо 2 : 3 (Гигиадзе 41, Идахор 65 - Милевский 8, Шевченко 29, Кравец 83)

Металлург Д - Карпаты 1 : 0 (Чечер 28)

Кривбасс - Металлург З 1 : 3 (Бартулович 36 – Аржанов 9, 75, Модебадзе 86)

Напомним результаты вчерашних встреч:

Арсенал - Черноморец 2:0 (Мазилу 17, Воробей 38)

Заря - Оболонь 2:0 (Лазарович 37, Шевчук 49)

Шахтер - Ильичевец 2:1 (Фомин 51, Кравченко 56 - Кирильчик 35)

Металлист - Днепр 3:2 (Коэльо 23, 34 пен., Рыкун 41 - Селезнев 47, Калиниченко 58)

Ворскла - Закарпатье 2:0 (Цурри 3, Безус 30)

Турнирная таблица

1 Динамо 42        

2 Шахтер 40        

3 Металлист 35        

4 Днепр 28        

5 Металлург Д 27        

6 Таврия 26        

7 Карпаты 24        

8 Оболонь 21        

9 Арсенал 20        

10 Ворскла 19        

11 Ильичевец 18        

12 Металлург З 16        

13 Заря 15        

14 Черноморец 12        

15 Закарпатье 10        

16 Кривбасс 7        

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