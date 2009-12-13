Динамо с трудом обыгрывает Таврию
Результаты 17-го тура
Завершились воскресные матчи 17-го тура Чемпионата Украины по футболу.
Таврия - Динамо 2 : 3 (Гигиадзе 41, Идахор 65 - Милевский 8, Шевченко 29, Кравец 83)
Металлург Д - Карпаты 1 : 0 (Чечер 28)
Кривбасс - Металлург З 1 : 3 (Бартулович 36 – Аржанов 9, 75, Модебадзе 86)
Напомним результаты вчерашних встреч:
Арсенал - Черноморец 2:0 (Мазилу 17, Воробей 38)
Заря - Оболонь 2:0 (Лазарович 37, Шевчук 49)
Шахтер - Ильичевец 2:1 (Фомин 51, Кравченко 56 - Кирильчик 35)
Металлист - Днепр 3:2 (Коэльо 23, 34 пен., Рыкун 41 - Селезнев 47, Калиниченко 58)
Ворскла - Закарпатье 2:0 (Цурри 3, Безус 30)
Турнирная таблица1 Динамо 42
2 Шахтер 40
3 Металлист 35
4 Днепр 28
5 Металлург Д 27
6 Таврия 26
7 Карпаты 24
8 Оболонь 21
9 Арсенал 20
10 Ворскла 19
11 Ильичевец 18
12 Металлург З 16
13 Заря 15
14 Черноморец 12
15 Закарпатье 10
16 Кривбасс 7