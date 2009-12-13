Динамо с трудом обыгрывает Таврию

Результаты 17-го тура

Завершились воскресные матчи 17-го тура Чемпионата Украины по футболу. Таврия - Динамо 2 : 3 (Гигиадзе 41, Идахор 65 - Милевский 8, Шевченко 29, Кравец 83) Металлург Д - Карпаты 1 : 0 (Чечер 28) Кривбасс - Металлург З 1 : 3 (Бартулович 36 – Аржанов 9, 75, Модебадзе 86) Напомним результаты вчерашних встреч: Арсенал - Черноморец 2:0 (Мазилу 17, Воробей 38) Заря - Оболонь 2:0 (Лазарович 37, Шевчук 49) Шахтер - Ильичевец 2:1 (Фомин 51, Кравченко 56 - Кирильчик 35) Металлист - Днепр 3:2 (Коэльо 23, 34 пен., Рыкун 41 - Селезнев 47, Калиниченко 58) Ворскла - Закарпатье 2:0 (Цурри 3, Безус 30) Турнирная таблица 1 Динамо 42 2 Шахтер 40 3 Металлист 35 4 Днепр 28 5 Металлург Д 27 6 Таврия 26 7 Карпаты 24 8 Оболонь 21 9 Арсенал 20 10 Ворскла 19 11 Ильичевец 18 12 Металлург З 16 13 Заря 15 14 Черноморец 12 15 Закарпатье 10 16 Кривбасс 7

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