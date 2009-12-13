Тимошенко: не родился еще боксер, который сможет одолеть Кличко

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поздравила Чемпиона мира по боксу по версии WBС в супертяжелом весе Виталия КЛИЧКО с блестящей победой над Кэвином ДЖОНСОНОМ.

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со СМИ Секретариата Кабинета министров Украины, в поздравительной телеграмме говорится: «Вы в который раз подтвердили, что украинские парни – самые сильные в мире! Ваша победа в поединке с ДЖОНСОНОМ, как всегда, не вызывала сомнений. Все болельщики еще раз убедились, что не родился еще боксер, который сможет побороть братьев КЛИЧКО. Я от всего сердца поздравляю Вас с победой!».