Тимошенко: не родился еще боксер, который сможет одолеть Кличко
14:52, 13 декабря 2009Спорт
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Украинские парни – самые сильные!
Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поздравила Чемпиона мира по боксу по версии WBС в супертяжелом весе Виталия КЛИЧКО с блестящей победой над Кэвином ДЖОНСОНОМ.
Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со СМИ Секретариата Кабинета министров Украины, в поздравительной телеграмме говорится: «Вы в который раз подтвердили, что украинские парни – самые сильные в мире! Ваша победа в поединке с ДЖОНСОНОМ, как всегда, не вызывала сомнений. Все болельщики еще раз убедились, что не родился еще боксер, который сможет побороть братьев КЛИЧКО. Я от всего сердца поздравляю Вас с победой!».
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