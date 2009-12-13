Кличко: жаль, что не удалось нокаутировать Джонсона
10:30, 13 декабря 2009Спорт
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Чемпион поблагодарил за поддержку
Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Виталий Кличко прокомментировал свою победу единогласным решением судей над Кевином Джонсоном.
«Выходя на ринг, я всегда готов к трудностям. Сегодня был непростой бой, но я победил и доставил Джонсону много проблем. Жаль только, что не удалось нокаутировать американца. Спасибо всем за поддержку», – сказал Кличко в блиц-интервью немецкому телеканалу RTL по окончании поединка против Джонсона, в котором уже в третий раз за прошедший год успешно защитил титул, завоеванный осенью 2008 года.
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