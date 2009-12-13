Кличко защитил титул чемпиона мира (обновлено)

Бой за звание чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) завершился после 12 раундов победой Виталия Кличко над претендентом - американцем Кевином Джонсоном. Решение судей было единогласным.

С самого начала Кевин Джонсон отдал инициативу, предпочитая стоять поближе к канатам. Перемещения по рингу вообще оказались нехарактерными для этого боя. Даже большая часть ударов и серий были проведены при неподвижных ногах.

Но такой бой, видимо, устраивал обоих: и тяжеловесного Джонсона, и возрастного Кличко.

Претендент мало бил и легко сносил все достававшиеся ему удары. Совершенно не пытался уходить вдоль канатов. В ответ на пропущенный удар он часто опускал руки и, подав голову вперед, строил рожи. Во втором-третьем раунде стало ясно, что это его и тактика, и стратегия на бой. Джонсон был терпелив и внимателен в защите, спокойно “спутывал” Кличко руки, ожидал и провоцировал ошибку ради одного решающего удара. Когда в 4-м раунде у Виталия открылось рассечение, ощущение "победы в кармане" прошло.

После шестого раунда Джонсон попробовал активизироваться. Было видно, что Виталий устал. Казалось бы, именно он бьет соперника, бьет непрерывно, сам пропускает совсем мало. Но лицо в двух местах было разбито именно у него.

Возможно, в этой части боя американец мог перехватить инициативу. Не смог или захотел, но перехода к атаке с его стороны не произошло, а Кличко стал бить жестче, к 10-му раунду сумел приспособиться к вязкой защите Джонсона. Тому всё чаще приходилось прятаться от ударов, прижимая низко опущенную голову... к ноге Виталия.

Поняв, что ему не выиграть, претендент занервничал, разозлился. Гонги после 11-го и 12-го раунда, чуть не переросли в потасовку. Обошлось... Кличко отстоял свой титул чемпиона мира в сверхтяжелом весе по версии WBC.