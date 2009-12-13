Кличко защитил титул чемпиона мира (обновлено)
Этот бой мог показаться легким
Бой за звание чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) завершился после 12 раундов победой Виталия Кличко над претендентом - американцем Кевином Джонсоном. Решение судей было единогласным.
С самого начала Кевин Джонсон отдал инициативу, предпочитая стоять поближе к канатам. Перемещения по рингу вообще оказались нехарактерными для этого боя. Даже большая часть ударов и серий были проведены при неподвижных ногах.
Но такой бой, видимо, устраивал обоих: и тяжеловесного Джонсона, и возрастного Кличко.
Претендент мало бил и легко сносил все достававшиеся ему удары. Совершенно не пытался уходить вдоль канатов. В ответ на пропущенный удар он часто опускал руки и, подав голову вперед, строил рожи. Во втором-третьем раунде стало ясно, что это его и тактика, и стратегия на бой. Джонсон был терпелив и внимателен в защите, спокойно “спутывал” Кличко руки, ожидал и провоцировал ошибку ради одного решающего удара. Когда в 4-м раунде у Виталия открылось рассечение, ощущение "победы в кармане" прошло.
После шестого раунда Джонсон попробовал активизироваться. Было видно, что Виталий устал. Казалось бы, именно он бьет соперника, бьет непрерывно, сам пропускает совсем мало. Но лицо в двух местах было разбито именно у него.
Возможно, в этой части боя американец мог перехватить инициативу. Не смог или захотел, но перехода к атаке с его стороны не произошло, а Кличко стал бить жестче, к 10-му раунду сумел приспособиться к вязкой защите Джонсона. Тому всё чаще приходилось прятаться от ударов, прижимая низко опущенную голову... к ноге Виталия.
Поняв, что ему не выиграть, претендент занервничал, разозлился. Гонги после 11-го и 12-го раунда, чуть не переросли в потасовку. Обошлось... Кличко отстоял свой титул чемпиона мира в сверхтяжелом весе по версии WBC.