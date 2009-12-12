Результаты 17-го тура Чемпионата Украины по футболу
Металлист закрепляется на 3-м месте
Завершились сегодняшние матчи 17-го тура Чемпионата Украины по футболу
Арсенал - Черноморец 2:0 (Мазилу 17, Воробей 38)
Заря - Оболонь 2:0 (Лазарович 37, Шевчук 49)
Шахтер - Ильичевец 2:1 (Фомин 51, Кравченко 56 - Кирильчик 35)
Металлист - Днепр 3:2 (Коэльо 23, 34 пен., Рыкун 41 - Селезнев 47, Калиниченко 58)
Ворскла - Закарпатье 2:0 (Цурри 3, Безус 30)
На первых строчках таблицы сейчас находятся Шахтер - 40 очков (после 17 игр), Динамо 39 (15) и Металлист 35 (16). Далее - Днепр 28 (16). Если Таврия, имея 26 очков, завтра выиграет у Динамо, то сможет Днепр обогнать, если нет - ее сможет обогнать победитель пары Металлург Д - Карпаты.
Напомним, что завтра состоятся матчи:
Металлург Д (24) - Карпаты (24)
Кривбасс (7) - Металлург З (13)
Таврия (26) - Динамо (39)