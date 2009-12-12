Результаты 17-го тура Чемпионата Украины по футболу

Завершились сегодняшние матчи 17-го тура Чемпионата Украины по футболу

Арсенал - Черноморец 2:0 (Мазилу 17, Воробей 38)

Заря - Оболонь 2:0 (Лазарович 37, Шевчук 49)

Шахтер - Ильичевец 2:1 (Фомин 51, Кравченко 56 - Кирильчик 35)

Металлист - Днепр 3:2 (Коэльо 23, 34 пен., Рыкун 41 - Селезнев 47, Калиниченко 58)

Ворскла - Закарпатье 2:0 (Цурри 3, Безус 30)

На первых строчках таблицы сейчас находятся Шахтер - 40 очков (после 17 игр), Динамо 39 (15) и Металлист 35 (16). Далее - Днепр 28 (16). Если Таврия, имея 26 очков, завтра выиграет у Динамо, то сможет Днепр обогнать, если нет - ее сможет обогнать победитель пары Металлург Д - Карпаты.

Напомним, что завтра состоятся матчи:

Металлург Д (24) - Карпаты (24)

Кривбасс (7) - Металлург З (13)

Таврия (26) - Динамо (39)