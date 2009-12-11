В Киев приедет Платини

14 декабря в Киев приедет официальная делегация во главе с президентом УЕФА Мишелем ПЛАТИНИ для участия в торжественном запуске официального логотипа турнира УЕФА Евро-2012.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Торжественный запуск официального логотипа Евро-2012 состоится на Михайловской площади. Это событие будут освещать представители более 200 международных масс-медиа.

В тот же день в Киеве, на Майдане Незалежности, в 19.00 состоится “праздничный концерт с освещением логотипа Евро-2012”.

КГГА приглашает всех жителей и гостей города “отпраздновать вместе с нами событие, которого ожидала вся футбольная Европа”.

Праздник футбола завершится фейерверком в 22-00.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 декабря, на заседании Исполнительного комитета УЕФА было принято решение о том, что 4 украинских и 4 польских города будут принимать финальную часть Чемпионата Европы 2012 года по футболу. В Украине матчи состоятся в Киеве, Донецке, Львове и Харькове, финал чемпионата также будет сыгран в столице Украины.