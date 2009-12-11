Сколько заработало «Динамо» в Лиге чемпионов
10:09, 11 декабря 2009Спорт
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Киевляне выиграли лишь однажды
В групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2009/2010 киевское Динамо за шесть матчей заработало 3,6 млн. евро.
За участие в каждом из шести поединков команда получает 0,4 млн. евро. За ничейный результат клуб дополнительно получает еще 0,3 млн. евро. Ничьих у Динамо было две - в Милане с Интером и в Казани с Рубином.
За победу в матче Лиги чемпионов команда зарабатывает 0,6 млн. евро. Киевляне выиграли лишь однажды - в первом туре у Рубина.
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