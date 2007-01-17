Тренер ”Реала” оштрафован за неприличный жест
Капелло уже извинился
|Фабио Капелло во время матча с "Сарагосой"
Один из телеоператоров, работавших на матче, снял Капелло в том момент, когда он, уходя в раздевалку, дважды показал средний палец в сторону трибуны с болельщиками "Реала". Кроме того, этот эпизод успел сфотографировать одним из фотокорреспондентов. Итальянский наставник уже извинился за свой поступок, но подчеркнул, что эти фанаты оскорбляли его с начала сезона.
"С первого дня, как я сюда приехал, два человека, сидящие за тренерской скамейкой, постоянно оскорбляли меня, и на этот раз они зашли слишком далеко, - сказал Капелло, комментируя инцидент. - Они делали то же самое десять лет назад, однако я не должен был поступать так, как я поступил".
Фабио Капелло возглавил "Реал" летом 2006 года, однако он уже работал с мадридским клубом в сезоне-1996/97. Тогда команда из столицы Испании стала чемпионом страны.