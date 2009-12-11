В «Динамо» заявляют, что юным вратарем не интересуются

Пресс-служба ФК «Динамо» опровергла информацию о заключении предварительного контракта с вратарем запорожского «Металлурга», 17-летним Максимом Ковалем.

"Широко распространенная информация о, якобы, заинтересованности «Динамо» в услугах вратаря запорожского «Металлурга» Максима Коваля не соответствует действительности. Футбольный клуб «Динамо» заявляет, что вышеупомянутый игрок «Металлурга» на данный момент не входит в сферу интересов селекционеров клуба и вопрос о его переходе в «Динамо» не является актуальным", - сообщается на официальном сайте киевлян.