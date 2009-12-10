УЕФА засел решать судьбу украинских городов в Евро-2012

Исполком УЕФА начал заседание, на котором должны окончательно определиться, какие украинские города примут Евро-2012.

Последнее в 2009 году заседание продлится до пятницы, 11 декабря. В пятницу сразу после заседания, приблизительно в 12.15 по местному времени, запланирована пресс-конференция.

13 мая 2009 года исполком УЕФА утвердил в качестве городов, где пройдут игры финальной части чемпионата польскую четверку: Варшава, Познань, Вроцлав и Гданьск, а также Киев. Донецк, Львов и Харьков не были утверждены, до 30 ноября они должны были показать, как выполняют план подготовки.

Кроме того, будет также объявлено, получит ли Киев право на проведение финального матча Евро-2012.