Следующий бой Владимир Кличко проведет в марте

20 марта 2010 года свой следующий бой проведет Владимир Кличко. Соперником чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF и WBO будет Эдди Чемберс.

Сначала противостояние планировалось на декабрь, но Владимир травмировал руку и поединок пришлось отложить.

Американец на данный момент - первый в рейтинге WBО и 20 марта попробует одолеть украинского чемпиона. Бой состоится в одном из городов Германии. 27-летний Чемберс на профессиональном ринге провел 30 поединков и уступил лишь раз - в прошлом году по очкам россиянину Александру Поветкину.

ICTV