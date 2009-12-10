Следующий бой Владимир Кличко проведет в марте
10:57, 10 декабря 2009Спорт
6938
Чемберс - первый в рейтинге WBО
20 марта 2010 года свой следующий бой проведет Владимир Кличко. Соперником чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF и WBO будет Эдди Чемберс.
Сначала противостояние планировалось на декабрь, но Владимир травмировал руку и поединок пришлось отложить.
Американец на данный момент - первый в рейтинге WBО и 20 марта попробует одолеть украинского чемпиона. Бой состоится в одном из городов Германии. 27-летний Чемберс на профессиональном ринге провел 30 поединков и уступил лишь раз - в прошлом году по очкам россиянину Александру Поветкину.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter