Шовковский: мы показали максимум своих возможностей

Игроки киевского "Динамо" показали максимум своих возможностей по желанию и отдаче на поле.

Об этом после поражения от "Барселоны" в последнем матче Лиги Чемпионов заявил голкипер команды Александр Шовковский.

"Мне немножко не повезло. Я мяч достал, но, к сожалению, изменить направление полета, так, чтобы он от поперечины влетел не в ворота, а в поле - не сумел. Я расстроен, команда вся расстроена", - приводит слова вратаря "Чемпион".

"Да, мы играли с одной лучших команд мира. Но по тому, как развивалась игра, мы могли полностью довести матч до нужного нам результата, чтобы в следующем году продолжить выступления в еврокубках", - уверен футболист.

"По отдаче и по желанию мы показали максимум своих возможностей. Если бы у "Динамо" было четыре игрока, номинировавшихся на звание лучших футболистов мира, то мы бы играли с "Барселоной" на равных и процент владения мячом был бы равным. "Барселона" это "Барселона", "Динамо" это "Динамо", - прибавил спортсмен.

Шовковский отказался отвечать на вопрос относительно слабых позиций в команде. "Я не селекционер "Динамо", я футболист".