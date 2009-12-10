Результаты 6-го тура Лиги чемпионов

8-9 декабря были сыграны матчи шестого - последнего - тура группового раунда Лиги чемпионов.

Группа A

Маккаби - Бордо 0:1 (Жюсси 13)

Ювентус - Бавария 1:4 (Трезеге 19 - Бутт 30 пен., Олич 52, Гомес 83, Тимощук 90+1)

После шести туров: Бордо - 16 очков, Бавария 10, Ювентус 8, Маккаби 0

Группа B

Бешикташ - ЦСКА 1:2 (Бобо 86 - Красич 41, Алдонин 90+6)

Вольфсбург - МЮ 1:3 (Джеко 56, Оуэн 44, 83, 90)

После шести туров: МЮ - 13 очков, ЦСКА 10, Вольфсбург 7, Бешикташ 4

Группа C

Цюрих - Милан 1:1 (Гайич 29, Роналдиньо 64 пен.)

Марсель - Реал 1:3 (Гонсалес 11 - Роналду 5, 83, Альбиоль 60)

После шести туров: Реал - 13 очков, Милан 9, Марсель 7, Цюрих 4

Группа D

Челси - АПОЭЛ 2:2 (Эссьен 19, Дрогба 26 - Зевлаков 6, Мирославлевич 87)

Атлетико - Порту 0:3 (Алвеш 2, Фалькао 14, Халк 76)

После шести туров: Челси - 14 очков, Порту 12, Атлетико 3, АПОЕЛ 3

Группа E

Ливерпуль - Фиорентина 1:2 (Бенаюн 43 - Йоргенсен 63, Джилардино 90)

Лион - Дебрецен 4:0 (Гомис 25, Бастос 45, Пьянич 59, Сисокко 77)

После шести туров: Фиорентина 15 очков, Лион 13, Ливерпуль 7, Дебрецен 0

Группа F

Динамо - Барселона 1:2 (Милевский 2 - Хави 33, Месси 86)

Интер - Рубин 2:0 (Это`о 31, Балотелли 64)

После шести туров: Барселона - 11 очков, Интер 9, Рубин 6, Динамо 5

Группа G

Севилья - Глазго Рейнджерс 1:0 (Кануте 8 пен.)

Штутгарт - Униря 3:1 (Марика 5, Треш 8, Погребняк 11 - Семедо 46)

После шести туров: Севилья - 13 очков, Штутгарт 9, Униря 8, Рейнджерс 2

Группа H

Олимпиакос - Арсенал 1:0 (Леонардо 47)

Стандард - А3 Алкмаар 1:1 (Болат 90 - Ленс 42)

После шести туров: Арсенал - 13 очков, Олимпиакос 10, Стандард 5, АЗ Алкмаар 4

***

Лучшие две команды каждой группы встретятся в 1/8 финала Лиги 16-17 и 23-24 февраля 2010 г.

Жеребьевка - 18 декабря. На жеребьевке 1/8 финала по разным парам разводятся: представители одного национального чемпионата; команды, встречавшиеся между собой на групповом этапе; победители групп; команды, занявшие вторые места в группах. При этом команды - обладатели вторых мест в группах начинают 1/8 финала с матча на своем поле.

Обладатели третьих мест переходят в 1/16 финала Лиги Европы. Их ближайшие матчи - 18 февраля, жеребьевка - 18 декабря.