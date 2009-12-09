Месси оставляет футбольную Европу без Динамо

Завершились матчи шестого - последнего - тура группового раунда Лиги чемпионов в группах (E-H)

Группа E

Ливерпуль - Фиорентина 1:2 (Бенаюн 43 - Йоргенсен 63, Джилардино 90)

Лион - Дебрецен 4:0 (Гомис 25, Бастос 45, Пьянич 59, Сисокко 77)

После шести туров: Фиорентина 15 очков, Лион 13, Ливерпуль 7, Дебрецен 0

Группа F

Динамо - Барселона 1:2 (Милевский 2 - Хави 33, Месси 86)

Интер - Рубин 2:0 (Это`о 31, Балотелли 64)

После шести туров: Барселона - 11 очков, Интер 9, Рубин 6, Динамо 5

Группа G

Севилья - Глазго Рейнджерс 1:0 (Кануте 8 пен.)

Штутгарт - Униря 3:1 (Марика 5, Треш 8, Погребняк 11 - Семедо 46)

После шести туров: Севилья - 13 очков, Штутгарт 9, Униря 8, Рейнджерс 2

Группа H Олимпиакос - Арсенал 1:0 (Леонардо 47)

Стандард - А3 Алкмаар 1:1 (Болат 90 - Ленс 42)

После шести туров: Арсенал - 13 очков, Олимпиакос 10, Стандард 5, АЗ Алкмаар 4

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Победители групп встретятся в 1/8 финала Лиги 16-17 и 23-24 февраля 2010 г.

Обладатели третьих мест переходят в 1/16 Лиги Европы. Их следующие матчи - 18 февраля.

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Проиграв 1:2 в последнем матче турнира, Динамо заняло в своей группе 4-е место и выбыло из дальнейшей борьбы в европейских турнирах.

Динамовцы открыли счет на 2-й минуте матча после штрафного от Андрея Шевченко, слегка подправленного Милевским касанием головой на линии вратарской. 1:0

Барселона сравняла счет на 33-й минуте отточенной быстрой перепасовкой с центра на фланг и обратно в центр - и Хави без помех оказался перед самыми воротами... 1:1.

Решающим оказался штрафной (86-я минута), подтвердивший, что "Золотой мяч" Лионель Месси получил не зря. С 20-21 метра точно под перекладину с рикошетом... Касание Шовковского, доставшего мяч, тут ничего не могло изменить. 1:2.