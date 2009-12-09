Завершился первый тайм в матчах Лиги чемпионов
Динамо - ничья, Рубин - проигрывает
Завершился первый тайм в матчах шестого тура группового раунда Лиги чемпионов
Группа E
Ливерпуль - Фиорентина 1:0 (Бенаюн 43)
Лион - Дебрецен 2:0 (Гомис 25, Бастос 45)
После пяти туров: Фиорентина 12 очков, Лион 10, Ливерпуль 7, Дебрецен 0
Группа FДинамо - Барселона 1:1 (Милевский 2 - Хави 33)
Интер - Рубин 1:0 (Это`о 31)
После пяти туров: Барселона - 8 очков, Интер 6, Рубин 6, Динамо 5
Группа GСевилья - Глазго Рейнджерс 1:0 (Кануте 8 пен.)
Штутгарт - Униря 3:0 (Марика 5, Треш 8, Погребняк 11)
После пяти туров: Севилья - 10 очков, Униря 8, Штутгарт 6, Рейнджерс 2
Группа H
Олимпиакос - Арсенал 0:0
Стандард - А3 Алкмаар 0:1 (Ленс 42)
После пяти туров: Арсенал - 13 очков, Олимпиакос 7, Стандард 4, АЗ Алкмаар 3