Завершился первый тайм в матчах Лиги чемпионов

Динамо - ничья, Рубин - проигрывает

Завершился первый тайм в матчах шестого тура группового раунда Лиги чемпионов Группа E Ливерпуль - Фиорентина 1:0 (Бенаюн 43) Лион - Дебрецен 2:0 (Гомис 25, Бастос 45) После пяти туров: Фиорентина 12 очков, Лион 10, Ливерпуль 7, Дебрецен 0 Группа F Динамо - Барселона 1:1 (Милевский 2 - Хави 33) Интер - Рубин 1:0 (Это`о 31) После пяти туров: Барселона - 8 очков, Интер 6, Рубин 6, Динамо 5 Группа G Севилья - Глазго Рейнджерс 1:0 (Кануте 8 пен.) Штутгарт - Униря 3:0 (Марика 5, Треш 8, Погребняк 11) После пяти туров: Севилья - 10 очков, Униря 8, Штутгарт 6, Рейнджерс 2 Группа H Олимпиакос - Арсенал 0:0 Стандард - А3 Алкмаар 0:1 (Ленс 42) После пяти туров: Арсенал - 13 очков, Олимпиакос 7, Стандард 4, АЗ Алкмаар 3

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