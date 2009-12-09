«Динамо» купило запорожского вратаря-вундеркинда

После игры с запорожским «Металлургом» руководство «Динамо» подписало предварительный контракт с 16 - летним Максимом Ковалем. Максим обошелся «бело – голубым» в 500 тысяч долларов.

Cумма отступных оказалась минимальной из-за того, что Коваль еще несовершеннолетний. Как сообщили «Известиям в Украине» в «Металлурге», руководство «Динамо» предложило за Максима 500 тысяч долларов плюс Станислава Богуша в качестве частичной компенсации. Максим отыграет до конца чемпионата в «Металлурге», после чего — следующим летом, присоединится к киевлянам.