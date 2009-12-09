Тимощук забил первый гол за «Баварию» (видео)

В матче 6-го тура Лиги чемпионов «Ювентус»–«Бавария», который закончился уверенной победой мюнхенцев 4:1, украинский полузащитник Анатолий Тимощук открыл счет своим голам за баварский клуб.

Тимощук вышел на замену на 78-й минуте и удачно подключился к атаке уже в добавленное время. Роббен прострелил с фланга на линию штрафной площадки, Мюллер откинул мяч под удар и Толик выстрелил точно в «шестерку» ворот Буффона, установив окончательный счет, сообщает Газета по-киевски.