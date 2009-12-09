Украинский гроссмейстер вышел в финал Кубка мира по шахматам

Украинский гроссмейстер Руслан ПОНОМАРЕВ на тай-брейке победил со счетом 3:1 россиянина Владимира МАЛАХОВА и стал вторым финалистом Кубка мира по шахматам, проходящего в Ханты-Мансийске.

Как передает РИА «Новости», Р.ПОНОМАРЕВ после ничейного исхода двух партий в классические шахматы (1:1) потерпел поражение в первой встрече в быстрые шахматы, но затем одержал три победы кряду. В финале он встретится с представителем Израиля Борисом ГЕЛЬФАНДОМ, который со счетом 2:0 победил украинца Сергея КАРЯКИНА.

Р.ПОНОМАРЕВ (родился 11 октября 1983 года, Горловка) в 1998 году стал самым молодым гроссмейстером в мире, а в 2002-м стал чемпионом мира по версии ФИДЕ.

Турнир в Ханты-Мансийске завершится 14 декабря.