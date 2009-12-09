Семин заберет Алиева в московский "Локомотив"

Полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев в конце декабря может оформить отношения с московским "Локомотивом", сообщает РИА Новости со ссылкой на "Спорт-Экспресс".

По информации издания, Алиев 28 декабря после отпуска прилетит в Москву для прохождения медицинского обследования и подписания личного контракта со столичным клубом.

Потенциал 24-летнего игрока сборной Украины хорошо известен наставнику железнодорожников Юрию Семину по совместной работе в киевском клубе.

В то же время отмечено, что Алиев в марте 2009 года продлил контракт с "Динамо" до конца 2011 года.