Семин заберет Алиева в московский "Локомотив"
07:46, 09 декабря 2009Спорт
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Версия спортивной газеты
|Александр Алиев
По информации издания, Алиев 28 декабря после отпуска прилетит в Москву для прохождения медицинского обследования и подписания личного контракта со столичным клубом.
Потенциал 24-летнего игрока сборной Украины хорошо известен наставнику железнодорожников Юрию Семину по совместной работе в киевском клубе.
В то же время отмечено, что Алиев в марте 2009 года продлил контракт с "Динамо" до конца 2011 года.
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