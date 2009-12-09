Результаты матчей Лиги чемпионов (группы A-D)

Тимощук забил на последней минуте

Завершились матчи шестого тура группового раунда Лиги чемпионов в группах A-D Группа A Маккаби - Бордо 0:1 (Жюсси 13) Ювентус - Бавария 1:4 (Трезеге 19 - Бутт 30 пен., Олич 52, Гомес 83, Тимощук 90+1) После шести туров: Бордо - 16 очков, Бавария 10, Ювентус 8, Маккаби 0 Группа B Бешикташ - ЦСКА 1:2 (Бобо 86 - Красич 41, Алдонин 90+6) Вольфсбург - МЮ 1:3 (Джеко 56, Оуэн 44, 83, 90) После шести туров: МЮ - 13 очков, ЦСКА 10, Вольфсбург 7, Бешикташ 4 Группа C Цюрих - Милан 1:1 (Гайич 29, Роналдиньо 64 пен.) Марсель - Реал 1:3 (Гонсалес 11 - Роналду 5, 83, Альбиоль 60) После шести туров: Реал - 13 очков, Милан 9, Марсель 7, Цюрих 4 Группа D Челси - АПОЭЛ 2:2 (Эссьен 19, Дрогба 26 - Зевлаков 6, Мирославлевич 87) Атлетико - Порту 0:3 (Алвеш 2, Фалькао 14, Халк 76) После шести туров: Челси - 14 очков, Порту 12, Атлетико 3, АПОЕЛ 3 Напомним, что завтра точки над "і" расставят (в скобках набранные очки): Группа E. Ливерпуль (7) - Фиорентина (12), Лион (10) - Дебрецен (0) Группа F. Динамо (5) - Барселона (8), Интер (6) - Рубин (6) Группа G. Севилья (10) - Глазго Рейнджерс (2), Штутгарт (6) - Униря (8) Группа H. Олимпиакос (7) - Арсенал (13), Стандард (4) - А3 Алкмаар (3)

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter