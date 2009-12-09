Результаты матчей Лиги чемпионов (группы A-D)
Тимощук забил на последней минуте
Завершились матчи шестого тура группового раунда Лиги чемпионов в группах A-D
Группа A
Маккаби - Бордо 0:1 (Жюсси 13)
Ювентус - Бавария 1:4 (Трезеге 19 - Бутт 30 пен., Олич 52, Гомес 83, Тимощук 90+1)
После шести туров: Бордо - 16 очков, Бавария 10, Ювентус 8, Маккаби 0
Группа BБешикташ - ЦСКА 1:2 (Бобо 86 - Красич 41, Алдонин 90+6)
Вольфсбург - МЮ 1:3 (Джеко 56, Оуэн 44, 83, 90)
После шести туров: МЮ - 13 очков, ЦСКА 10, Вольфсбург 7, Бешикташ 4
Группа C
Цюрих - Милан 1:1 (Гайич 29, Роналдиньо 64 пен.)
Марсель - Реал 1:3 (Гонсалес 11 - Роналду 5, 83, Альбиоль 60)
После шести туров: Реал - 13 очков, Милан 9, Марсель 7, Цюрих 4
Группа DЧелси - АПОЭЛ 2:2 (Эссьен 19, Дрогба 26 - Зевлаков 6, Мирославлевич 87)
Атлетико - Порту 0:3 (Алвеш 2, Фалькао 14, Халк 76)
После шести туров: Челси - 14 очков, Порту 12, Атлетико 3, АПОЕЛ 3
Напомним, что завтра точки над "і" расставят (в скобках набранные очки):
Группа E. Ливерпуль (7) - Фиорентина (12), Лион (10) - Дебрецен (0)
Группа F. Динамо (5) - Барселона (8), Интер (6) - Рубин (6)
Группа G. Севилья (10) - Глазго Рейнджерс (2), Штутгарт (6) - Униря (8)
Группа H. Олимпиакос (7) - Арсенал (13), Стандард (4) - А3 Алкмаар (3)