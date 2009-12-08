Динамо - Барселона: на кого ставят букмекеры

Согласно котировкам авторитетнейшей букмекерской конторы William Hill, «Барселона» выиграет у «Динамо» в матче 6-го тура Лиги чемпионов, который состоится в Киеве 9 декабря, пишет Газета по-киевски.

Коэффициент на победу каталонцев – 1,67. Тогда как шансы киевлян оцениваются очень низко – 5,5. Ничья – 3,5. Примерно так же оцениваются шансы на победу «Рубина» в выездном поединке против «Интера».

Самый вероятный счет – 0:1 или 0:2 в пользу «Барселоны» (коэффициенты, соответственно – 6,0 и 6,5). А необходимый динамовцам результат – 2:0 – считается чем-то фантастическим, его коэффициент равен 23,0.

Букмекеры даже не верят, что «Динамо» поразит ворота каталонцев. Ибрагимович, Месси, Анри, даже Кркич, Педро и Кейта имеют больше шансов забить, нежели Шевченко и Милевский.