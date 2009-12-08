Презентация официального логотипа Евро-2012 пройдет перед МИДом

14 декабря в Киеве будет презентован официальный логотип турнира УЕФА Евро-2012.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, презентация состоится на Михайловской площади.

В торжественном мероприятии примут участие руководство УЕФА, лидеры стран-хозяев чемпионата - Украины и Польши.

Кроме того, в этот же день в 19.00 на Майдане Незалежности по случаю презентации Официального логотипа Евро-2012 состоится большой праздничный концерт с участием группы «ВВ», Ирины БИЛЫК, группы «Друга ріка», Павла ТАБАКОВА, Lilu, дуэта «Домино», Наталии КАРПЫ и др.