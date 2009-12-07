Все билеты на бой Кличко - Джонсон проданы

Все билеты на бой между чемпионом мира по версии WBC Виталием КЛИЧКО и американцем Кевином ДЖОНСОНОМ уже проданы.

Как передают «Подробности», поединок состоится в субботу, 12 декабря, в Берне (Швейцария). Накануне туда прибыли оба соперника.

Сегодня они встретились с журналистами и рассказали о своих планах на бой. Оба в унисон утверждали, что из Швейцарии уедут только с победой.

К.ДЖОНСОН пообещал отправить своего соперника в нокаут в 9-м раунде. А на прогнозы букмекеров, называющих фаворитом именно В.КЛИЧКО, К.ДЖОНСОН посоветовал не обращать внимания.

В свою очередь В.КЛИЧКО отметил, что у него пояс чемпиона, которым в своё время владели многие великие боксёры. «Сейчас он - мой, потому что я его заслужил. И не собираюсь дарить его ДЖОНСОНУ», - сказал чемпион мира.