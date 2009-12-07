Ющенко заверил Платини, что все контролирует лично

Президент Виктор ЮЩЕНКО заверяет, что процесс подготовки в Украине к Евро-2012 находится под его личным контролем.

Об этом он заявил во время сегодняшнего телефонного разговора с президентом Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишелем ПЛАТИНИ, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

Во время беседы В.ЮЩЕНКО поблагодарил М.ПЛАТИНИ за твердую и непоколебимую позицию и поддержку проведения Евро-2012 в Украине и Польше. По словам Президента, решение, принятое по результатам заседания Исполнительного комитета УЕФА 12-13 мая 2009 года, активизировало украинское правительство и органы самоуправления городов Киева, Донецка, Львова и Харькова для еще более эффективной работы по подготовке инфраструктуры.

Президент Украины выразил надежду, что принятые Украиной меры убедили экспертов УЕФА, которые осуществляли инспекционные визиты в Украину в октябре-ноябре, в том, что Донецк, Львов и Харьков способны принять матчи чемпионата на надлежащем уровне, а Киев сможет обеспечить проведение финала Евро-2012.

Во время беседы В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что процесс подготовки к чемпионату находится под его личным контролем, и Украина гарантирует надлежащее выполнение требований УЕФА. «Евро-2012 для Украины – один из национальных приоритетов», - отметил Президент.

Также во время беседы была достигнута договоренность о совместном участии в презентации визуального символа УЕФА Евро-2012, которое состоится 14 декабря на Михайловской площади в Киеве.