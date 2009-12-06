Результаты 15-го тура английской Премьер-лиги

21:53, 06 декабря 2009
Спорт
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Обострилась борьба за верхние строки

Завершились последние два матча 15-го тура английской Премьер-лиги

Фулхэм - Сандерленд 1:0 (Замора 7)

Эвертон - Тоттенхэм 2:2 (Cаа 78, Кэхилл 88 - Дефо 47, Доусон 62)

Напомним, что ранее сыграны матчи:

Портсмут - Бернли 2:0 (Хрейдарссон 65, Диндан 84)

Блэкберн - Ливерпуль 0:0

Вулверхэмптон - Болтон 2:1(Крэддок 3, Милияш 63 - Элмандер 79)

Вест Хэм - МЮ 0:4 (Скоулз 45, Гибсон 61, Валенсиа 70, Руни 72)

Арсенал - Сток Сити 2:0 (Аршавин 27, Рэмси 80)

Астон Вилла - Халл Сити 3:0 (Данн 13, Милнер 29 Карью 88 пен.)

Уиган - Бирмингем 2:3 (Н`Зогбия 33, Гомес 89 - Ларссон 61, 72, Бенитес 66)

Манчестер Сити - Челси 2:1 (Адебайор 9 автогол, Тавес 56 - Адебайор 37)

Следующие матчи пройдут 12 декабря:

МЮ (34) - Астон Вилла (26)

Челси (36) - Эвертон (16)

Тоттенхэм (27) - Вулверхэмптон (13)

Сток Сити (20) - Уиган (17)

Болтон (12) - Манчестер Сити (25)

Сандерленд (20) - Портсмут (10)

Халл Сити (16) - Блэкберн (18)

Бирмингем (21) - Вест Хэм (14)

Бернли (17) - Фулхэм (22)

... и 13 декабря

Ливерпуль (24) - Арсенал (28)

 

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