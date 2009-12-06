Результаты 15-го тура английской Премьер-лиги

Обострилась борьба за верхние строки

Завершились последние два матча 15-го тура английской Премьер-лиги Фулхэм - Сандерленд 1:0 (Замора 7) Эвертон - Тоттенхэм 2:2 (Cаа 78, Кэхилл 88 - Дефо 47, Доусон 62) Напомним, что ранее сыграны матчи: Портсмут - Бернли 2:0 (Хрейдарссон 65, Диндан 84) Блэкберн - Ливерпуль 0:0 Вулверхэмптон - Болтон 2:1(Крэддок 3, Милияш 63 - Элмандер 79) Вест Хэм - МЮ 0:4 (Скоулз 45, Гибсон 61, Валенсиа 70, Руни 72) Арсенал - Сток Сити 2:0 (Аршавин 27, Рэмси 80) Астон Вилла - Халл Сити 3:0 (Данн 13, Милнер 29 Карью 88 пен.) Уиган - Бирмингем 2:3 (Н`Зогбия 33, Гомес 89 - Ларссон 61, 72, Бенитес 66) Манчестер Сити - Челси 2:1 (Адебайор 9 автогол, Тавес 56 - Адебайор 37) Следующие матчи пройдут 12 декабря: МЮ (34) - Астон Вилла (26) Челси (36) - Эвертон (16) Тоттенхэм (27) - Вулверхэмптон (13) Сток Сити (20) - Уиган (17) Болтон (12) - Манчестер Сити (25) Сандерленд (20) - Портсмут (10) Халл Сити (16) - Блэкберн (18) Бирмингем (21) - Вест Хэм (14) Бернли (17) - Фулхэм (22) ... и 13 декабря Ливерпуль (24) - Арсенал (28)

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