Результаты 15-го тура английской Премьер-лиги
Обострилась борьба за верхние строки
Завершились последние два матча 15-го тура английской Премьер-лиги
Фулхэм - Сандерленд 1:0 (Замора 7)
Эвертон - Тоттенхэм 2:2 (Cаа 78, Кэхилл 88 - Дефо 47, Доусон 62)
Напомним, что ранее сыграны матчи:
Портсмут - Бернли 2:0 (Хрейдарссон 65, Диндан 84)
Блэкберн - Ливерпуль 0:0
Вулверхэмптон - Болтон 2:1(Крэддок 3, Милияш 63 - Элмандер 79)
Вест Хэм - МЮ 0:4 (Скоулз 45, Гибсон 61, Валенсиа 70, Руни 72)
Арсенал - Сток Сити 2:0 (Аршавин 27, Рэмси 80)
Астон Вилла - Халл Сити 3:0 (Данн 13, Милнер 29 Карью 88 пен.)
Уиган - Бирмингем 2:3 (Н`Зогбия 33, Гомес 89 - Ларссон 61, 72, Бенитес 66)
Манчестер Сити - Челси 2:1 (Адебайор 9 автогол, Тавес 56 - Адебайор 37)
Следующие матчи пройдут 12 декабря:
МЮ (34) - Астон Вилла (26)
Челси (36) - Эвертон (16)
Тоттенхэм (27) - Вулверхэмптон (13)
Сток Сити (20) - Уиган (17)
Болтон (12) - Манчестер Сити (25)
Сандерленд (20) - Портсмут (10)
Халл Сити (16) - Блэкберн (18)
Бирмингем (21) - Вест Хэм (14)
Бернли (17) - Фулхэм (22)
... и 13 декабря
Ливерпуль (24) - Арсенал (28)