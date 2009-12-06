Завершился последний матч 16-го тура Чемпионата Украины по футболу

Днепр - Металлург Д 2:0 (Феррейра 16 пен., Самодин 90)

Металлург сыграл "тайм без вратаря": Дишленкович был удален на 45+2 минуте, а вышедший на замену Воробьев травмировался на 59-й. И ничего... В меньшинстве и с хромающим голкипером Металлург играл активнее и чаще угрожал воротам. Днепр воспользовался преимуществом лишь в завершение матча.

З 28-ю очками Днепр выходит на 4-ю позицию.