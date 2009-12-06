Шахтер выходит на второе место в Чемпионате Украины

Завершились еще два матча 16-го тура Чемпионата Украины по футболу

Закарпатье - Ильичевец 0:1 (Пуканыч 89)

Кривбасс - Шахтер 0:2 (Фернандиньо 31 пен., Гладкий 90+2)

Только что начался принципиальный матч соперников, близко идущих в Чемпионате: Днепра (25 очков) и Металлурга Д (24). Успех позволит победителю выйти на 4-е место, где пока с 26-ю очками находится Таврия.

Напомним, что вчера сыграли:

Черноморец - Динамо 0:1 (Юссуф 88)

Арсенал - Заря 1:1 (Воробей 33 - Лазарович 61)

Карпаты - Ворскла 1:0 (Федецкий 83)

Металлист - Оболонь 0:1 (Варанков 62)

Металлург З - Таврия 0:1 (Монахов 5)

Поражение Металлиста отняло у него вторую строчку, которую занял Шахтер (32 и 34 очка соответственно). А впереди Динамо с 39 баллами.