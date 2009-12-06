Шахтер выходит на второе место в Чемпионате Украины
Завершились еще два матча 16-го тура Чемпионата Украины по футболу
Закарпатье - Ильичевец 0:1 (Пуканыч 89)
Кривбасс - Шахтер 0:2 (Фернандиньо 31 пен., Гладкий 90+2)
Только что начался принципиальный матч соперников, близко идущих в Чемпионате: Днепра (25 очков) и Металлурга Д (24). Успех позволит победителю выйти на 4-е место, где пока с 26-ю очками находится Таврия.
Напомним, что вчера сыграли:
Черноморец - Динамо 0:1 (Юссуф 88)
Арсенал - Заря 1:1 (Воробей 33 - Лазарович 61)
Карпаты - Ворскла 1:0 (Федецкий 83)
Металлист - Оболонь 0:1 (Варанков 62)
Металлург З - Таврия 0:1 (Монахов 5)
Поражение Металлиста отняло у него вторую строчку, которую занял Шахтер (32 и 34 очка соответственно). А впереди Динамо с 39 баллами.