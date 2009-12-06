Идет 16-й тур Чемпионата Украины по футболу

Сегодня очно сойдутся Днепр и Металлург Д

Сыграны пять матчей 16-го тура Чемпионата Украины по футболу Черноморец - Динамо 0:1 (Юссуф 88) Арсенал - Заря 1:1 (Воробей 33 - Лазарович 61) Карпаты - Ворскла 1:0 (Федецкий 83) Металлист - Оболонь 0:1 (Варанков 62) Металлург З - Таврия 0:1 (Монахов 5) Сегодня тур завершится матчами Закарпатье (10) - Ильичевец (15) Кривбасс (7) - Шахтер (31) Днепр (25) - Металлург Д (24)

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