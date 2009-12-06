Идет 16-й тур Чемпионата Украины по футболу
10:41, 06 декабря 2009Спорт
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Сегодня очно сойдутся Днепр и Металлург Д
Сыграны пять матчей 16-го тура Чемпионата Украины по футболу
Черноморец - Динамо 0:1 (Юссуф 88)
Арсенал - Заря 1:1 (Воробей 33 - Лазарович 61)
Карпаты - Ворскла 1:0 (Федецкий 83)
Металлист - Оболонь 0:1 (Варанков 62)
Металлург З - Таврия 0:1 (Монахов 5)
Сегодня тур завершится матчами
Закарпатье (10) - Ильичевец (15)
Кривбасс (7) - Шахтер (31)
Днепр (25) - Металлург Д (24)
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