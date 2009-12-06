Челси неожиданно теряет 3 очка

15-й тур английской Премьер-лиги

Завершились восемь матчей 15-го тура английской Премьер-лиги Портсмут - Бернли 2:0 (Хрейдарссон 65, Диндан 84) Блэкберн - Ливерпуль 0:0 Вулверхэмптон - Болтон 2:1(Крэддок 3, Милияш 63 - Элмандер 79) Вест Хэм - МЮ 0:4 (Скоулз 45, Гибсон 61, Валенсиа 70, Руни 72) Арсенал - Сток Сити 2:0 (Аршавин 27, Рэмси 80) Астон Вилла - Халл Сити 3:0 (Данн 13, Милнер 29 Карью 88 пен.) Уиган - Бирмингем 2:3 (Н`Зогбия 33, Гомес 89 - Ларссон 61, 72, Бенитес 66) Манчестер Сити - Челси 2:1 (Адебайор 9 автогол, Тавес 56 - Адебайор 37) Сегодня вечером тур завершится матчами: Фулхэм (19) - Сандерленд (20) Эвертон (15) - Тоттенхэм (26)

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