ФИФА наложит штраф за поведение болельщиков на матче Украина - Англия

Дисциплинарный комитет ФИФА постановил взыскать с Федерации футбола Украины штраф в сумме 53 тыс. швейцарских франков за неподобающее поведение болельщиков во время матча квалификации чемпионата мира-2010 между сборными Украины и Англии в Днепропетровске.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ФФУ, рассмотрев рапорт арбитра и делегата матча, а также дополнительные видеоматериалы, члены Дисциплинарного комитета ФИФА постановили взыскать с украинской национальной ассоциации штраф в размере 50 тыс. швейцарских франков, а также возместить расходы на проведение соответствующего слушания в размере 3 тыс. франков.

При этом члены комитета признали, что Федерация футбола Украины сделала все от нее зависящее, чтобы не допустить подобных инцидентов.

В ФФУ напомнили, что в первом тайме поединка на «Днепро-Арене» с трибун в штрафную площадку гостей несколько раз летели дымовые шашки, в результате чего арбитру дважды пришлось останавливать игру.

В ФФУ также сообщили, что поскольку органами внутренних дел Днепропетровска сразу после матча были установлены и задержаны четверо злоумышленников, непосредственно виновных в правонарушениях, ФФУ приняла решение о представлении регрессного иска к этим лицам с целью возмещения средств, выплаченных в качестве штрафа в пользу ФИФА.

В сообщении говорится, что, понимая фактическое отсутствие вины самой ФФУ, члены Дисциплинарного комитета все же приняли решение о штрафе, поскольку при любых обстоятельствах именно национальная ассоциация несет ответственность за действия своих фанатов.

«Принимающая ассоциация несет ответственность за неподобающее поведение болельщиков, независимо от своей собственной вины. Цель, которую преследуют соответствующие положения Дисциплинарных правил, заключается не в том, чтобы наказать национальную ассоциацию как таковую, а в том, чтобы обеспечить взятие ассоциацией на себя вины за нарушения со стороны болельщиков. То есть, это положение носит превентивный и сдерживающий характер»

В нем также отмечается, что если подобные нарушения будут происходить и в дальнейшем, то Дисциплинарный комитет ФИФА может применить более строгие санкции, которые могут привести к тому, что следующий матч национальной сборной Украины будет проведен на нейтральном поле или с национальной команды Украины будут сняты три очка в ходе отборочных матчей чемпионата мира 2014 года в Бразилии.

В Дисциплинарном комитете отметили, что все зажигательные средства несут существенную угрозу для физического здоровья людей и могут привести к серьезным травмам, независимо от того, будут они в конечном итоге брошены или нет. Кроме того, на суровость вердикта ФИФА повлиял тот факт, что это был уже пятый подобный случай в рамках квалификации ЧМ-2010.