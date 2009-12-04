Результаты жеребьевки ЧМ-2010
20:37, 04 декабря 2009Спорт
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Греция - в группе B
Завершилась жеребьевка Чемпионата мира 2010
Группа A. ЮАР, Мексика, Уругвай, Франция
Группа B. Аргентина, Южная Корея, Нигерия, Греция
Группа C. Англия, США, Алжир, Словения
Группа D. Германия, Австралия, Гана, Сербия
Группа E. Нидерланды, Япония, Камерун, Дания
Группа F. Италия, Новая Зеландия, Парагвай, Словакия
Группа G. Бразилия, Северная Корея, Кот д’Ивуар, Португалия
Группа H. Испания, Гондурас, Чили, Швейцария
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