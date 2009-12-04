Приближается жеребьевка ЧМ-2010 (состав корзин)

Преобладает географический принцип

Сегодня состоится жеребьевка финальной части Чемпионата мира 2010. Церемония пройдет в Кейптауне (ЮАР) и начнется в 19.00. 1-я корзина: ЮАР (на правах хозяев), Аргентина, Бразилия, Англия, Германия, Италия, Нидерланды, Испания; 2-я корзина: Австралия, Япония, Северная Корея, Южная Корея, Гондурас, Мексика, США, Новая Зеландия; 3-я корзина: Алжир, Камерун, Гана, Кот Д`Ивуар, Нигерия, Чили, Парагвай, Уругвай; 4-я корзина: Дания, Франция, Греция, Португалия, Сербия, Словакия, Словения, Швейцария.

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