Приближается жеребьевка ЧМ-2010 (состав корзин)

18:40, 04 декабря 2009
Спорт
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Преобладает географический принцип

Сегодня состоится жеребьевка финальной части Чемпионата мира 2010.

Церемония пройдет в Кейптауне (ЮАР) и начнется в 19.00.

1-я корзина: ЮАР (на правах хозяев), Аргентина, Бразилия, Англия, Германия, Италия, Нидерланды, Испания;

2-я корзина: Австралия, Япония, Северная Корея, Южная Корея, Гондурас, Мексика, США, Новая Зеландия;

3-я корзина: Алжир, Камерун, Гана, Кот Д`Ивуар, Нигерия, Чили, Парагвай, Уругвай;

4-я корзина: Дания, Франция, Греция, Португалия, Сербия, Словакия, Словения, Швейцария.

 

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