Результаты 5-го тура Лиги Европы

Завершился пятый тур группового раунда Лиги Европы. Следующий шестой тур определит участников 1/16 финала - по 2 от каждой группы - хотя в большинстве групп уже определился один, а то и оба победителя.

Донецкий "Шахтер", играющий в группе J, сыграл 2 декабря вничью 0:0 на своем поле с Брюгге, но его место было гарантировано еще с предыдущего тура.

Группа A

Тимишоара - Аякс 1:2

Андерлехт - Динамо (Загреб) 0:1

После пяти туров: Аякс - 11 очков, Андерлехт - 8, Динамо 6, Тимишоара 2

Завершающие матчи состоятся 17 декабря: Аякс - Андерлехт, Динамо - Тимишоара

Группа B

Валенсия - Лилль 3:1

Славия (Прага) - Дженоа 0:0

После пяти туров: Валенсия - 9 очков, Лилль 7, Дженоа 7, Славия 3

Завершающие матчи состоятся 17 декабря: Лилль - Славия, Дженоа - Валенсия

Группа C

Гамбург - Рапид (Вена) 2:0

Селтик - Хапоэль (Тель-Авив) 2:0

После пяти туров: Гамбург - 10 очков, Хапоэль 9, Селтик 5, Рапид 4

Завершающие матчи состоятся 17 декабря: Рапид - Селтик, Хапоэль - Гамбург

Группа D

Вентспилс - Герта 0:1

Спортинг - Херенвен 1:1

После пяти туров: Спортинг - 11 очков, Герта 7, Херенвен 5, Вентспилс 3

Завершающие матчи состоятся 16 декабря: Герта - Спортинг, Херенвен - Вентспилс

Группа E

Рома - Базель 2:1

Фулхэм - ЦСКА (София) 1:0

После пяти туров: Рома - 10 очков, Базель 9, Фулхэм 8, ЦСКА 1

Завершающие матчи состоятся 16 декабря: Базель - Фулхэм, ЦСКА - Рома

Группа F

Галатасарай - Панатинаикос 1:0

Динамо (Бухарест) - Штурм 2:1

После пяти туров: Галатасарай - 13 очков, Панатинаикос 9, Динамо 6, Штурм 1

Завершающие матчи состоятся 16 декабря: Панатинаикос - Динамо, Штурм - Галатасарай

Группа G

Левски - Вильярреал 0:2

Ред Булл (Зальцбург) - Лацио 2:1

После пяти туров: Ред Булл - 15 очков, Вильярреал 9, Лацио 6, Левски 0

Завершающие матчи состоятся 17 декабря: Вильярреал - Ред Булл, Лацио - Левски

Группа H

Твенте - Фенербахче 0:1

Шериф - Стяуа 1:1

После пяти туров: Фенербахче - 12 очков, Твенте 7, Шериф 5, Стяуа 3

Завершающие матчи состоятся 17 декабря: Фенербахче - Шериф, Стяуа - Твенте

Группа I

АЕК (Афины) - Эвертон 0:1

БАТЭ - Бенфика 1:2

После пяти туров: Бенфика - 12 очков, Эвертон 9, АЕК и БАТЭ - по 4

Завершающие матчи состоятся 17 декабря: Эвертон - БАТЭ, Бенфика - АЕК

Группа J

Тулуза - Партизан 1:0

Шахтер - Брюгге 0:0

После пяти туров: Шахтер - 13 очков, Брюгге 8, Тулуза 7, Партизан 0

Завершающие матчи состоятся 16 декабря: Партизан - Шахтер, Брюгге - Тулуза

Группа K

ПСВ Эйндховен - Спарта (Прага) 1:0

Копенгаген - Клуж 2:0

После пяти туров: ПСВ - 11 очков, Спарта 7, Копенгаген 7, Клуж 3

Завершающие матчи состоятся 16 декабря: Спарта - Копенгаген, Клуж - ПСВ

Группа L

Аустрия (Вена) - Атлетик (Бильбао) 0:3.

Вердер - Насьонал 4:1

После пяти туров: Вердер - 13 очков, Атлетик 10, Аустрия 2, Насьональ 2

Завершающие матчи состоятся 16 декабря: Атлетик - Вердер, Насьонал - Аустрия

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В 1/16 финала Лиги Европы попадают по две лучшие команды из всех 12 групп, а также восемь клубов, которые финишируют третьими в своих группах Лиги чемпионов.

Матчи 1/16 финала пройдут 18 и 25 февраля.