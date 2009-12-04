Результаты 5-го тура Лиги Европы
Следующий тур - решающий
Завершился пятый тур группового раунда Лиги Европы. Следующий шестой тур определит участников 1/16 финала - по 2 от каждой группы - хотя в большинстве групп уже определился один, а то и оба победителя.
Донецкий "Шахтер", играющий в группе J, сыграл 2 декабря вничью 0:0 на своем поле с Брюгге, но его место было гарантировано еще с предыдущего тура.
Группа A
Тимишоара - Аякс 1:2
Андерлехт - Динамо (Загреб) 0:1
После пяти туров: Аякс - 11 очков, Андерлехт - 8, Динамо 6, Тимишоара 2
Завершающие матчи состоятся 17 декабря: Аякс - Андерлехт, Динамо - Тимишоара
Группа B
Валенсия - Лилль 3:1
Славия (Прага) - Дженоа 0:0
После пяти туров: Валенсия - 9 очков, Лилль 7, Дженоа 7, Славия 3
Завершающие матчи состоятся 17 декабря: Лилль - Славия, Дженоа - Валенсия
Группа C
Гамбург - Рапид (Вена) 2:0
Селтик - Хапоэль (Тель-Авив) 2:0
После пяти туров: Гамбург - 10 очков, Хапоэль 9, Селтик 5, Рапид 4
Завершающие матчи состоятся 17 декабря: Рапид - Селтик, Хапоэль - Гамбург
Группа D
Вентспилс - Герта 0:1
Спортинг - Херенвен 1:1
После пяти туров: Спортинг - 11 очков, Герта 7, Херенвен 5, Вентспилс 3
Завершающие матчи состоятся 16 декабря: Герта - Спортинг, Херенвен - Вентспилс
Группа E
Рома - Базель 2:1
Фулхэм - ЦСКА (София) 1:0
После пяти туров: Рома - 10 очков, Базель 9, Фулхэм 8, ЦСКА 1
Завершающие матчи состоятся 16 декабря: Базель - Фулхэм, ЦСКА - Рома
Группа F
Галатасарай - Панатинаикос 1:0
Динамо (Бухарест) - Штурм 2:1
После пяти туров: Галатасарай - 13 очков, Панатинаикос 9, Динамо 6, Штурм 1
Завершающие матчи состоятся 16 декабря: Панатинаикос - Динамо, Штурм - Галатасарай
Группа G
Левски - Вильярреал 0:2
Ред Булл (Зальцбург) - Лацио 2:1
После пяти туров: Ред Булл - 15 очков, Вильярреал 9, Лацио 6, Левски 0
Завершающие матчи состоятся 17 декабря: Вильярреал - Ред Булл, Лацио - Левски
Группа H
Твенте - Фенербахче 0:1
Шериф - Стяуа 1:1
После пяти туров: Фенербахче - 12 очков, Твенте 7, Шериф 5, Стяуа 3
Завершающие матчи состоятся 17 декабря: Фенербахче - Шериф, Стяуа - Твенте
Группа I
АЕК (Афины) - Эвертон 0:1
БАТЭ - Бенфика 1:2
После пяти туров: Бенфика - 12 очков, Эвертон 9, АЕК и БАТЭ - по 4
Завершающие матчи состоятся 17 декабря: Эвертон - БАТЭ, Бенфика - АЕК
Группа J
Тулуза - Партизан 1:0
Шахтер - Брюгге 0:0
После пяти туров: Шахтер - 13 очков, Брюгге 8, Тулуза 7, Партизан 0
Завершающие матчи состоятся 16 декабря: Партизан - Шахтер, Брюгге - Тулуза
Группа K
ПСВ Эйндховен - Спарта (Прага) 1:0
Копенгаген - Клуж 2:0
После пяти туров: ПСВ - 11 очков, Спарта 7, Копенгаген 7, Клуж 3
Завершающие матчи состоятся 16 декабря: Спарта - Копенгаген, Клуж - ПСВ
Группа L
Аустрия (Вена) - Атлетик (Бильбао) 0:3.
Вердер - Насьонал 4:1
После пяти туров: Вердер - 13 очков, Атлетик 10, Аустрия 2, Насьональ 2
Завершающие матчи состоятся 16 декабря: Атлетик - Вердер, Насьонал - Аустрия
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В 1/16 финала Лиги Европы попадают по две лучшие команды из всех 12 групп, а также восемь клубов, которые финишируют третьими в своих группах Лиги чемпионов.
Матчи 1/16 финала пройдут 18 и 25 февраля.