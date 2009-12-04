Интерпол обещает помочь ФИФА

Генеральный секретарь Интерпола Рональд Ноубл пообещал помочь Международной федерации футбола (ФИФА) в создании международной рабочей группы по борьбе с практикой организации договорных матчей. Об этом он заявил после состоявшихся 1 декабря по просьбе президента ФИФА Йозефа (Зеппа) Блаттера переговоров представителей двух организаций.

Как говорится в сообщении, опубликованном в четверг на официальном сайте Интерпола, Ноубл поддержал инициативу президента ФИФА, заявив, что возглавляемая им организация готова всячески помогать футбольной федерации в борьбе с нелегальными спортивными ставками.

"Мы знаем, что нелегальная букмекерская деятельность часто контролируется организованными преступными группировками, готовыми подкупать игроков и (спортивных) функционеров, а также использовать силу и угрозы, чтобы вернуть невозвращенные долги", - цитирует РИА "Новости".

По словам главы Интерпола, примером успешной борьбы с такого рода преступной деятельностью может стать проведенная в прошлом году международная полицейская операция. В период с мая по июнь 2008 года в ряде азиатских стран были произведены более 1,3 тысячи арестов, при обысках в более чем тысяче нелегальных букмекерских контор изъято свыше 16 миллионов долларов. Многие из этих контор контролировались организованными преступными группировками, а общая сумма принятых ими ставок оценивается в 1,5 миллиарда долларов, говорится в сообщении.