Шахтер и Брюгге разошлись миром

21:47, 03 декабря 2009
Спорт
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Результаты матчей Лиги Европы (группы J-L)

Завершились шесть из сегодняшних матчей пятого тура группового раунда Лиги Европы:

Группа J

Тулуза - Партизан 1:0

Шахтер - Брюгге 0:0

После пяти туров: Шахтер - 13 очков, Брюгге 8, Тулуза 7, Партизан 0

Следующие матчи 16 декабря: Партизан - Шахтер, Брюгге - Тулуза

Группа K

ПСВ Эйндховен - Спарта (Прага) 1:0

Копенгаген - Клуж 2:0

После пяти туров: ПСВ - 11 очков, Спарта 7, Копенгаген 7, Клуж 3

Следующие матчи 16 декабря: Спарта - Копенгаген, Клуж - ПСВ

Группа L

Аустрия (Вена) - Атлетик (Бильбао) 0:3.

Вердер - Насьонал 4:1

После пяти туров: Вердер - 13 очков, Атлетик 10, Аустрия 2, Насьональ 2

Следующие матчи 16 декабря: Атлетик - Вердер, Насьонал - Аустрия

Через 20 минут начинаются матчи

Группа D. Вентспилс (3) - Герта (4), Спортинг (10) - Херенвен (4)

Группа E. Рома (7) - Базель (9), Фулхэм (5) - ЦСКА (София) (1)

Группа F. Галатасарай (10) - Панатинаикос (9), Динамо (Бухарест) (3) - Штурм (1)

 

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