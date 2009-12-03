Шахтер и Брюгге разошлись миром

Результаты матчей Лиги Европы (группы J-L)

Завершились шесть из сегодняшних матчей пятого тура группового раунда Лиги Европы: Группа J Тулуза - Партизан 1:0 Шахтер - Брюгге 0:0 После пяти туров: Шахтер - 13 очков, Брюгге 8, Тулуза 7, Партизан 0 Следующие матчи 16 декабря: Партизан - Шахтер, Брюгге - Тулуза Группа K ПСВ Эйндховен - Спарта (Прага) 1:0 Копенгаген - Клуж 2:0 После пяти туров: ПСВ - 11 очков, Спарта 7, Копенгаген 7, Клуж 3 Следующие матчи 16 декабря: Спарта - Копенгаген, Клуж - ПСВ Группа L Аустрия (Вена) - Атлетик (Бильбао) 0:3. Вердер - Насьонал 4:1 После пяти туров: Вердер - 13 очков, Атлетик 10, Аустрия 2, Насьональ 2 Следующие матчи 16 декабря: Атлетик - Вердер, Насьонал - Аустрия Через 20 минут начинаются матчи Группа D. Вентспилс (3) - Герта (4), Спортинг (10) - Херенвен (4) Группа E. Рома (7) - Базель (9), Фулхэм (5) - ЦСКА (София) (1) Группа F. Галатасарай (10) - Панатинаикос (9), Динамо (Бухарест) (3) - Штурм (1)

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