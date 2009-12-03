Ахметов готов помочь Суркису деньгами

Президент ФК «Шахтер» (Донецк) Ринат АХМЕТОВ готов нести финансовые расходы для приглашения главным тренером сборной Украины по футболу «сильного тренера». Об этом он заявил во время открытой тренировки команды, сообщили УНИАН в пресс-службе клуба.

По словам Р.АХМЕТОВА, он «с удовольствием» примет участие в финансировании нового тренера сборной, потому что «этот вопрос не касается одного Григория Михайловича (президента Федерации футбола Украины Григория СУРКИСА - УНИАН), а касается всей страны».

«Если я должен поучаствовать, выделить бюджет на то, чтобы национальная сборная имела сильного тренера - я за это двумя руками», - сказал Р.АХМЕТОВ. При этом он добавил, что единственное, против чего он будет выступать, «если этот тренер станет совмещать работу в клубе и в сборной». «Я не помню, чтобы это приводило к успеху», – указал президент «Шахтера».

По мнению Р.АХМЕТОВА, опытный тренер поможет украинской сборной «быстрее пройти путь, лучше преодолевать препятствия, совершить меньше ошибок», и не важно, из какой страны он будет и какой национальности.

«Мы должны привести тренера, который сделает национальную команду лучше… Главное, чтобы мы смотрели на игру команды, радовались, получали удовольствие и гордились тем, что наша сборная конкурирует на самом высоком европейском и мировом уровне», - отметил Р.АХМЕТОВ.

Он призвал Г.СУРКИСА найти такого серьезного специалиста, на котором «экономить нельзя».

Говоря о вероятном приходе на пост тренера сборной наставника «Шахтера» Мирчи ЛУЧЕСКУ, Р.АХМЕТОВ отметил, что «разрешает провести переговоры» и будет «уважать выбор, который сделает тренер». Однако, по словам Р.АХМЕТОВА, если бы М. ЛУЧЕСКУ решил уйти в сборную, «Шахтер» оказался бы в неудобном положении». «Единственное, о чем попросил бы - совершить переход зимой. А мы бы за это время приняли другое решение, хотя для нас оно было бы болезненным», - заключил президент «Шахтера».

Как сообщал УНИАН, Украина проиграла стыковые матчи против сборной Греции за выход в финальную часть Чемпионата мира 2010 года. После этого многие футбольные эксперты заявили о необходимости смены главного тренера национальной сборной. Сейчас сборную возглавляет Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО.