Моуринью выбил деньги из Абрамовича

Руководство лондонского "Челси" пообещало главному тренеру команды Жозе Моуринью, что он получит средства на покупку нужных игроков во время зимнего трансферного окна. Португальский наставник считает, что усиления требует защитная линия, так как в последнее время "Челси" потерял несколько игроков обороны из-за травм.

Как сообщает издание The Sun, Моуринью получил гарантии от исполнительного директора клуба Питера Кеньона, который в конце прошлой недели вернулся из рабочей командировки по Китаю. Несколько дней назад в английских СМИ появилась информация о том, что российский владелец "Челси" Роман Абрамович решил не выделять средств на усиление состава этой зимой, но теперь противоречия, похоже, разрешились.

Главной трансферной целью Моуринью является крайний защитник "Манчестер Сити" Мика Ричардс, за которого, по некоторым сведениям, просят 20 миллионов фунтов стерлингов (более 39 миллионов долларов). Однако в первую очередь усиления требует центр обороны "Челси", в связи с чем лондонцы интересуются игроком "Болтона" Талем Бен-Хаимом. Его ориентировочная стоимость - три миллиона фунтов (почти шесть миллионов долларов).

Отметим, что в последнем матче чемпионата Англии против "Уигана", выигранного "Челси" со счетом 4:0, на позиции одного из центральных защитников играл опорный хавбек Майкл Эссьен. Зимнее трансферное окно в Европе закрывается в конце дня 31 января.

Лента.ру