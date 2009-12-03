Шева на своем Porsche попал в ДТП (фоторепортаж)

Известный футболист киевского «Динамо» Андрей Шевченко отметился небольшой аварией на своем новеньком Porsche Panamera Turbo, сообщает Друга Смуга. Кстати, стоимость этой обновки составляет около 200 000 долларов. По предварительным данным, автомобиль футболиста столкнулся с Mercedes на улице Мельникова, неподалеку от телецентра. Сам футболист не пострадал. Кто виноват в данном инциденте разбирается следствие.

Фото - Магнолия ТВ